Rajasthan Crime: नाबालिग किशोरी से देह व्यापार का आरोप, NCPCR की शिकायत पर पहुंची पुलिस तो मचा हड़कंप

जानकारी अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में फ्रीडम फर्म, दिल्ली के रेमीन जॉन की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि बूंदी जिले में दबलाना थाना क्षेत्र के ग्राम में एक 14 से 15 वर्ष की बालिका का यौन शोषण और बाल तस्करी एवं अपहरण संबंधी सूचना प्राप्त हुई है। शिकायत में यह उल्लेख है कि अपहृत बालिका को अवैध रूप से रखा गया है। मामला बाल तस्करी, अपहरण एवं यौन शोषण से संबंधित प्रतीत होता है।