Rajasthan Crime: नाबालिग किशोरी से देह व्यापार का आरोप, NCPCR की शिकायत पर पहुंची पुलिस तो मचा हड़कंप

फाइल फोटो: पत्रिका
Bundi News: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर कोटा पुलिस ने बूंदी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र में एक गांव से किशोरी को दस्तयाब किया है। किशोरी को महिला एवं बाल कल्याण समिति को सौंपा है।
जानकारी अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में फ्रीडम फर्म, दिल्ली के रेमीन जॉन की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि बूंदी जिले में दबलाना थाना क्षेत्र के ग्राम में एक 14 से 15 वर्ष की बालिका का यौन शोषण और बाल तस्करी एवं अपहरण संबंधी सूचना प्राप्त हुई है। शिकायत में यह उल्लेख है कि अपहृत बालिका को अवैध रूप से रखा गया है। मामला बाल तस्करी, अपहरण एवं यौन शोषण से संबंधित प्रतीत होता है।
आईजी कोटा राजेन्द्र गोयल ने नाबालिग को जल्द दस्तयाब कर, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने तथा उनके परिवार के साथ पुर्नस्थापित करने,आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई एवं की गई कार्रवाई से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए।
आईजी कार्यालय के निर्देश पर समिति से पदाधिकारी, कोटा पुलिस का जाप्ता व दबलाना थाने के जवान गांव में पहुंचे तो हड़कंप मच गया। जहां पर काफी जद्दोजहद के एक घर बालिका को दस्तयाब किया। उसे महिला बाल कल्याण समिति को सौंप दिया है।जहां पर उसके बयान लिए जाएंगे। उसके बाद दबलाना पुलिस बालिका के न्यायालय में बयान दर्ज करवाएगी।
आईजी कोटा कार्यालय से 17 मार्च को एसपी बूंदी को पत्र भेज कर बालिका को दस्तयाब करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी दबलाना पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। गुरुवार को कोटा से जाप्ता आने पर दबलाना पुलिस साथ लगी और बालिका को दस्तयाब किया गया। आईजी के निर्देश के बाद भी शिथलता बरतने के मामले की पुलिस कर्मियों में खासी चर्चा है।
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