Rajasthan Crime: नाबालिग से दुष्कर्म के बाद विदेश भागा आरोपी, डेढ़ साल बाद UAE से भारत आते ही एयरपोर्ट पर पकड़ा गया

पहली बार 2023 में आरोपी की नाबालिग से मुलाकात हुई। इसके बाद आरोपी ने लड़की से अक्सर फोन पर बात करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में यह नजदीकियां दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। इसके बाद आरोपी ने लड़की से शादी का वादा किया। प्यार और शादी के के जाल में फंसाकर आरोपी ने कई बार लड़की के साथ दुष्कर्म किया।