Bundi Writer Death: चलती बाइक पर युवक को आया हार्ट अटैक, गिरते ही हुई मौत

बूंदी जिले के बसौली क्षेत्र में सथूर पंचायत के जगा का झोपड़ा निवासी हरिमोहन भाट (पुत्र कन्हैयालाल) को बाइक पर सफर के दौरान अचानक सीने में तेज दर्द उठा। जानकारी के अनुसार हरिमोहन वंश लेखन का कार्य करता था और चार दिन पहले काम के सिलसिले में कोटा गया हुआ था। रविवार को वह अपने भांजे के साथ मोटरसाइकिल से गांव लौट रहा था। रास्ते में चलते-चलते अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बाइक से नीचे गिरकर अचेत हो गया।