Bundi : मैदान में दिखा खाकी का जोश,तीन दिवसीय खेल महाकुंभ शुरू

बूंदी. पुलिस परेड़ ग्राउंड में रविवार को तीन दिवसीय 32वीं अंतर जिला (रेंज स्तरीय) पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में रेंज भर के पुलिसकर्मियों ने मैदान में अपना कौशल दिखाया। टीमें यहां मैदान में जीत को लेकर उत्साहित दिखी और जोश से भरपुर होकर हिस्सा लिया, जहां शांति के प्रतीक गुब्बारे और तिरंगी छटा के साथ खेल भावना का प्रदर्शन किया गया। कोटा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद गोयल ने ध्वजारोहण कर श्वेत कबूतर और गुब्बारे उड़ाकर शांति, सद्भाव और खेल भावना का संदेश दिया। इसके बाद मार्च पास्ट की सलामी लेकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। प्रतियोगिता में हाड़ौती भर से टीमे भाग ले रही है।