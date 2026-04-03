Bundi : पुरानी धान मंडी में बनेगा बूंदी का नया बस स्टैंड

गत दिनों बूंदी प्रवास पर आए उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने प्रस्तावित बस स्टैंड की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के बाद में बस स्टैण्ड के अनुरूप भूमि के उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था। जयपुर में उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से सब्जी मंडी की तरफ 200 मीटर तक फ्रंट देने पर सहमति बनी। उक्त सहमति बनने के बाद में उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि मंडी सचिव द्वारा अब नया 200 मीटर फ्रंट देने के लिए नक्शा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यहां की तमाम प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में उसे स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास भिजवाया जाएगा।