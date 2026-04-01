Bundi : गेहूं, चना, कलौंजी और सब्जी की फसलें हुई चौपट, मुआवजे की मांग

नैनवां. क्षेत्र में सोमवार शाम को हुई ओलावृष्टि ने उपखण्ड के एक दर्जन गांवों में खेतों में खड़ी फसलों में तबाही मचा दी। बीस मिनट से भी अधिक समय तक अंधड़ व बरसात के साथ गिरे नींबू के आकार के ओले गिरने से गेहू, चने व कलौंजी की फसलें चौपट हो गई। सब्जियों की फसलों के तो नामों निशान नहीं बचे। वही खेतों में कटकर पड़ी सरसों की फसल भी खराब हो गई। ओलावृष्टि की मार ऐसी थी कि पेड़ों पर पत्तियां तक नहीं बची और पक्षियों के घोंसले नीचे आ गए। ओलों की मार से कई पक्षी भी काल कल्वित हो गए।

उपखण्ड के चेनपुरिया गांव से धानुगांव के बीच के क्षेत्र चेनपुरिया, बिजलबा, हनुवंतपुरा, सुवानिया, धानुगांव, पांडुला, खोलाडा, धीरपुर, पीपरवाला, सुन्थली, धानुगांव में खेतों में ओलों की चादर बिछ गई। कई खेतों में तो आधा-आधा फीट तक जमा हो गया, जो मंगलवार को 24 घण्टे बाद भी पिघल नहीं पा रहे थे।