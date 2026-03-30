Bundi : सर्विस रोड से हाइवे पर चढ़ने और उतरने के लिए नहीं है कोई कट

सर्विस रोड किनारे बस चुकी आबादी

एनएच 27 के सर्विस रोड़ के पास स्थित गांवों से निकलकर ग्रामीण सर्विस रोड़ किनारे मकान बनाकर रहने लगे है। साथ ही जीवन यापन करने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खोल रखे है। समय निकालने के साथ ही सर्विस रोड़ किनारे आबादी निवास करने से लोगो व साधनों की आवाजाही भी बढने लगी है। आबादी के बीच ही सेंड स्टोन व क्रेशर गिट्टी से भरे भारी वाहन भी निकल रहे है। इन भारी वाहनों को सर्विस रोड़ से हाइवे पर चढ़ने उतरने के लिए 7 किमी दुरी में एक भी कट नही होने कारण सर्विस रोड़ पर लम्बी दुरी तय कर हाइवे पर चढ़ना उतरना पढ़ता है। वाहन चालको की एक लापरवाही ग्रामीणों पर भारी पढ़ सकती है।