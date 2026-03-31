Bundi : अरमानों पर फिरा पानी, मंडी में 5 हजार बोरी उपज बरसात से भीगी

रामगंजबालाजी. कुंवारती कृषि उपज मंडी में सोमवार दोपहर अचानक हुई बरसात ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। गेहूं बेचने की उम्मीद में मंडी पहुंचे किसानों की करीब 5 हजार बोरी उपज भीग गई, जिससे उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। जानकारी के अनुसार किसान खेतों से फसल काटकर सीधे मंडी प्लेटफॉर्म पर उपज के ढेर लगाकर बिक्री के लिए लाए थे। लेकिन सोमवार को महावीर जयंती के अवकाश के चलते नीलामी नहीं हो सकी। इसी बीच मौसम ने करवट ली और तेज बरसात शुरू हो गई, जिससे खुले में रखे गेहूं के ढेर पूरी तरह भीग गए। अपनी मेहनत को यूं बर्बाद होते देख कई किसानों की आंखें नम हो गई।