Bundi : बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी

हिण्डोली. सोमवार को मौसम के अचानक बदले मिजाज ने किसानों की मेहनत पर एक बार फिर पानी फेर दिया। तेज बारिश और ओलावृष्टि से सथूर, बड़ोदिया तालाब गांव सहित क्षेत्र के कई गांवों में गेहूं व सब्जियों की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है। दोपहर में आसमान पर घने काले बादल छा गए और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान बड़ोदिया, सथूर, तालाब गांव, गोकुलपुरा व सावंतगढ़ सहित कई गांवों में ओलावृष्टि हुई। ओलों की वजह से सडक़ों पर मानो सफेद चादर बिछ गई, लेकिन यह नजारा किसानों के लिए भारी नुकसान की तस्वीर लेकर आया।कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिन खेतों में टमाटर, मिर्च सहित सब्जियों की फसल खड़ी थी, उन्हें ओलावृष्टि से भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं गेहूं की बालियां भी खेतों में गिर गई हैं, जिससे उत्पादन पर असर पडऩा तय है। जिन किसानों ने गेहूं की कटाई कर फसल खेत में तैयार रखी थी, वह भी बारिश से भीग गई। कई किसानों का भूसा भी खराब हो गया है।