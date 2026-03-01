Bundi : तीस गांव के सैकड़ों किसान सरकार की योजना से दूर

मुख्यमंत्री को भी भेजी शिकायत

भाजपा खटकड़ मंडल के पूर्व महामंत्री हरिमोहन चित्तौड़ा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवा कर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद में ऑफ लाइन गिरदावरी पर खरीद करवाने के आदेश देने की मांग की है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके। चित्तौड़ा ने बताया कि वर्तमान में किसानों की उपज की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया गया है जबकि इस वर्ष प्रदेश में गिरदावरी का कार्य डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किया गया है। यह प्रक्रिया पूर्णत: लोकेशन आधारित होने के कारण कई स्थानों पर त्रुटिपूर्ण साबित हुई है।