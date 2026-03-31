Bundi: अहिंसा के संदेश के साथ गूंजे जयकारे, जगह-जगह निकली भगवान महावीर की शोभायात्राएं

रैली में दिया अहिंसा का संदेश, निकाली प्रभात फैरी

भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव की शुरूआत सुबह प्रभात फैरी के साथ हुई। प्रभात फैरी मल्लाशाह मंदिर से शहर के सभी मार्गों से होकर जिनालयों के दर्शन किए करते हुए चौगान जैन मंदिर पहुंची,जहां सकल जैन समाज के अध्यक्ष महावीर कुमार धानोप्या द्धारा जैन ध्वजारोहण किया गया। मंगलाचरण पहल जैन व ध्वजागान दीक्षा कुमारी ग्रुप के द्वारा किया गया। ख्वासी के रूप में मनोज नीतीश कुमार, अमन कुमार, शांतिधारा वीरेंद्र कुमार राजकुमार गंगवाल एवं प्रताप मोहित छाजेड़ रहे। श्रीजी के चंवर ढुलाने कैलाशचंद्र, राकेश कुमार,धीरज जैन, श्रीजी की माल श्याम सुंदर जैन प्रेम देवी, मनीषा, संजय कुमार व प्रियांशु जैन को मिला। इसके बाद यहां चौगान दरवाजे से अहिंसा वाहन रैली निकाली गई। रैली को समाजसेवी कैलाशचंद पाटनी, सरंक्षक त्रिलोक कुमार जैन, एडवोकेटे संजय जैन, कार्याध्यक्ष ओमप्रकाश बडज़ात्या व मंत्री आदित्य भंडारी ने दिखाकर रवाना किया।