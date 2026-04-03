Bundi Bull Attack: सड़क पर भिड़े सांड, कांग्रेस नेता को उठाकर फेंका; बाइक सवार दो लोग घायल

Bull Attack on Congress Leader: बूंदी शहर में आवारा सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन सांडों की लड़ाई और उनके हमलों के कारण राहगीर घायल हो रहे हैं। गुरुवार को भी सांडों की लड़ाई के कारण बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जिसमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के प्रदेश महामंत्री गयासुद्दीन भट्टी और यूथ कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष नोमान अंसारी घायल हो गए। उन्हें राहगीरों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दोनों को चोटें आई हैं।