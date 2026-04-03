बड़ी सौगात: यात्रियों के लिए खुशखबरी, बूंदी में बनेगा नया बस स्टैंड, डिप्टी-CM की अध्यक्षता में हुई बैठक

उसके बाद से लगातार लोगों द्वारा बस स्टैंड को पुरानी धान मंडी में शिफ्ट करने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बार बार की गई। गत दिनों बूंदी प्रवास पर आए उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने प्रस्तावित बस स्टैंड की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के बाद में बस स्टैण्ड के अनुरूप भूमि के उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था। जयपुर में उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से सब्जी मंडी की तरफ 200 मीटर तक फ्रंट देने पर सहमति बनी।