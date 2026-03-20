Rajasthan News : परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने चलती रोडवेज बस को बीच सड़क रोका, जानें ‘औचक निरीक्षण’ में फिर क्या हुआ?

निरीक्षण के दौरान ड्राइवर ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि वह बार-बार डिपो में गाड़ी की कमियों के बारे में बताता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इस पर मंत्री डॉ. बैरवा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से तीखा सवाल किया— "ड्राइवर बोल रहा है कि गाड़ी बार-बार दिखाता हूँ, पर काम नहीं हो रहा, ऐसा क्यों?" उन्होंने तुरंत सभी खामियों को नोट करने और संबंधित डिपो मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।