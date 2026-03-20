Rajasthan News : परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने चलती रोडवेज बस को बीच सड़क रोका, जानें ‘औचक निरीक्षण’ में फिर क्या हुआ?

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को एक अलग ही अंदाज में नजर आए। प्रदेश में रोडवेज बसों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच मंत्री जी ने अचानक बीच सफर में अपनी गाड़ी रुकवाई और एक चलती रोडवेज बस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बस में मिली खामियों और स्टाफ की लापरवाही को देखकर मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई।
निरीक्षण के दौरान सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला वाकया तब हुआ जब मंत्री ने कंडक्टर से बस में मौजूद यात्रियों की संख्या पूछी।
सवारियों की सुरक्षा को लेकर मंत्री जी ने जब बस की तकनीकी और मेडिकल जांच की, तो स्थिति और भी चिंताजनक पाई गई।
निरीक्षण के दौरान ड्राइवर ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि वह बार-बार डिपो में गाड़ी की कमियों के बारे में बताता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इस पर मंत्री डॉ. बैरवा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से तीखा सवाल किया— "ड्राइवर बोल रहा है कि गाड़ी बार-बार दिखाता हूँ, पर काम नहीं हो रहा, ऐसा क्यों?" उन्होंने तुरंत सभी खामियों को नोट करने और संबंधित डिपो मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
यह औचक निरीक्षण महज एक घटना नहीं है, बल्कि राजस्थान रोडवेज में होने वाले बड़े प्रशासनिक बदलावों का संकेत है। मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि:
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