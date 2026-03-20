LPG Crisis in Rajasthan : अब घरेलू गैस सिलेंडरों को लेकर आई ‘झटकेदार’ खबर, गैस कंपनियों ने निकाले ये ‘आदेश’

राजस्थान में घरेलू एलपीजी (LPG) गैस की किल्लत गहराने के संकेत मिल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अमरीका और ईरान के बीच जारी युद्ध का सीधा असर अब प्रदेश की सप्लाई चेन पर पड़ने लगा है। सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनियों ने गुरुवार को राजस्थान के 1300 से अधिक गैस वितरकों को एक आपातकालीन संदेश भेजकर सूचित किया है कि अब घरेलू गैस की सप्लाई सामान्य दिनों के मुकाबले 20 प्रतिशत कम की जाएगी। इस कटौती के बाद अब उपभोक्ताओं को रिफिल सिलेंडर के लिए दोगुना इंतज़ार करना पड़ सकता है।