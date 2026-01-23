Bundi : कलश यात्रा में गूंजा श्रीराम का जयकारा, जगह-जगह किया स्वागत

कलश यात्रा में करीब 600 बालिकाएं, महिलाएं कलश लेकर कतारबद्ध चल रही थी। शहर के पुराना बस स्टैंड पर श्रीश्याम परिवार व श्रीश्याम सेविका मंडल की ओर से शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। कलश यात्रा में इंद्रगढ़ थाना प्रभारी रामलाल मीणा मय जाप्ते के चल रहे थे। वहीं कलश यात्रा में आयोजन समिति, सामाजिक संगठनों के सदस्य, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं व्यवस्थाएं देखते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा में इंद्रगढ़ शहर सहित मोहनपुरा, छत्रपुरा, दरा माताजी, बंजारा बस्ती सहित आसपास की बालिकाओं व महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा में युवा जोश के साथ भगवा झंडे लहराते हुए रामजी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे।