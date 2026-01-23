23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बूंदी

Bundi : कलश यात्रा में गूंजा श्रीराम का जयकारा, जगह-जगह किया स्वागत

शहर में शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में हिन्दू सम्मेलन व श्रीराम मंदिर कलश स्थापना कार्यक्रम आयोजित हुआ। कलश यात्रा मोहनपुरा से प्रारंभ हुई। वहीं शहर के पंचेश्वर महादेव मंदिर पर मुख्य कलश की विधि विधान से पूजा अर्चना कर कलश यात्रा का प्रारंभ किया

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Jan 23, 2026

कलश यात्रा में गूंजा श्रीराम का जयकारा, जगह-जगह किया स्वागत

करवर. जरखोदा में निकाली कलश यात्रा।

इंद्रगढ़. शहर में शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में हिन्दू सम्मेलन व श्रीराम मंदिर कलश स्थापना कार्यक्रम आयोजित हुआ। कलश यात्रा मोहनपुरा से प्रारंभ हुई। वहीं शहर के पंचेश्वर महादेव मंदिर पर मुख्य कलश की विधि विधान से पूजा अर्चना कर कलश यात्रा का प्रारंभ किया, जो शहर के रायजी की बावड़ी, टिपटा गणेशजी, सदर बाजार, छोटी सब्जी मंडी, बड़ी सब्जी मंडी, पुराना बस स्टैंड, होती हुई कार्यक्रम स्थल श्रीराम चौराहा राम मंदिर पर पहुंची। कलश यात्रा का शहरवासियों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।

कलश यात्रा में करीब 600 बालिकाएं, महिलाएं कलश लेकर कतारबद्ध चल रही थी। शहर के पुराना बस स्टैंड पर श्रीश्याम परिवार व श्रीश्याम सेविका मंडल की ओर से शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। कलश यात्रा में इंद्रगढ़ थाना प्रभारी रामलाल मीणा मय जाप्ते के चल रहे थे। वहीं कलश यात्रा में आयोजन समिति, सामाजिक संगठनों के सदस्य, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं व्यवस्थाएं देखते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा में इंद्रगढ़ शहर सहित मोहनपुरा, छत्रपुरा, दरा माताजी, बंजारा बस्ती सहित आसपास की बालिकाओं व महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा में युवा जोश के साथ भगवा झंडे लहराते हुए रामजी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे।


उल्लेखनीय है कि शहर में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही इंद्रगढ़ शहर के श्रीराम चौराहे पर श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। गुरुवार को श्रीराम लला मंदिर पर आयोजित मंदिर शिखर कलश स्थापना के साथ ही इंद्रगढ़ शहर के श्रीराम मंदिर पर भी राम मंदिर शिखर कलश स्थापना का विधि विधान मंत्र उच्चारण के साथ आयोजन हुआ। कलश यात्रा के बाद कार्यक्रम स्थल पर बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ।


करवर. क्षेत्र की जरखोदा पंचायत मुख्यालय पर सर्व हिन्दू के समाज के तत्वावधान में हिन्दू सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बख्तावर महाराज मंदिर परिसर से शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई तालाब के बालाजी मंदिर परिसर पर विसर्जित हुई।


कलश यात्रा का जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। इसके बाद धर्म सभा आयोजित हुई। जिसमें मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोटा विभाग के घुमंतू संयोजक यशवंत शर्मा थे। मातृशक्ति खुशी जैन, अध्यक्ष सोजी लाल नागर, संरक्षक मियाराम गुर्जर मंचासिन रहे ।


बसोली. बडोदिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बाबा कालाजी के स्थान पर 28 को हिन्दू सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर गुरुवार को बैठक आयोजित हुई, जिसमें आयोजन समिति का गठन कर समिति के अध्यक्ष पद पर रमेश शर्मा को नियुक्त किया गया। समिति के अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि सम्मेलन को लेकर शोभायात्रा निकाली जाएगी।

Updated on:

23 Jan 2026 11:42 am

Published on:

23 Jan 2026 11:41 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : कलश यात्रा में गूंजा श्रीराम का जयकारा, जगह-जगह किया स्वागत

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

