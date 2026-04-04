Bundi : लोकार्पण से पहले जारी करें सुरक्षा और गुणवत्ता प्रमाण पत्र

लोकार्पण में होने वाले भवनों की सुरक्षा व गुणवत्ता संबंधी जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से पूर्ण कर ली जाए, साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग से सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लिया जाए। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर रामकिशोर मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, उपखंड अधिकारी शिवराज मीणा, पुलिस उपाधीक्षक अजीत मेघवंशी सहित जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं शाम को पूर्व कृषि मंत्री पर प्रभु लाल सैनी व भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली एवं अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं व ग्रामीण को हिण्डोली लाने पर चर्चा हुई।