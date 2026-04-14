Bundi : इंजीनियरिंग प्लांट में भीषण आग, केबिन जलकर खाक

समय रहते कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि प्लांट को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका की दमकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची। आग इतनी तेज थी कि उसे काबू में करने के लिए दमकल कर्मियों लगातार प्रयास करते रहे। बाद में काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझने पर दमकल कर्मियों ने राहत की सांस ली।