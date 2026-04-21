बूंदी में पासपोर्ट बनवाना बस एक ‘अपॉइंटमेंट’ दूर

प्रतिदिन 40 आवेदन

नए केंद्र में प्रतिदिन करीब 40 अपॉइंटमेंट््स की सुविधा रहेगी। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अधिकांश प्रक्रियाएं यहीं पूरी होने से समय और खर्च दोनों की बचत होगी। अब तक बूंदी, हिण्डोली, केशवरायपाटन, तालेड़ा, नैनवां और लाखेरी क्षेत्र के लोगों को पासपोर्ट के लिए 200-250 किमी दूर जयपुर या 35 किमी दूर कोटा जाना पड़ता था। कई बार एक दिन में काम नहीं होने पर अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता था। नया केंद्र शुरू होने से यह काम 2-3 घंटे में ही पूरा हो सकेगा और करीब 1500-2000 रुपए तक की बचत होगी। अब जिले के छात्रों, नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं, व्यापारियों और विदेश जाने वाले लोगों को फायदा मिलेगा।