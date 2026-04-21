Bundi : पानीढाल और अकलोड के प्लांटेशन में लगी आग, सैकड़ों पौधे जले

जानकारी के अनुसार, देई थाना क्षेत्र के बांसी गांव में किसान घनश्याम गोस्वामी ने अपने कुएं पर पशुओं के लिए भूसे का ढेर लगा रखा था। इसके पास ही कृषि कार्य में उपयोग होने वाले 50 प्लास्टिक के ङ्क्षसचाई पाइप और तिरपाल भी रखे हुए थे। दोपहर के समय खेत में लगे 11 केवी विद्युत पोल के पास से ङ्क्षचगारियां उठीं, जिससे खेत की नौलाइयों में आग लग गई। यह आग धीरे-धीरे कुएं तक फैल गई और वहां रखे प्लास्टिक के पाइपों को अपनी चपेट में ले लिया। आग ने पास ही रखे भूसे के ढेर, तिरपाल और कंडों के परावंडा को भी पूरी तरह से जला दिया।आग की लपटों को देखकर पड़ोसी किसानों ने तुरंत कुएं के मालिक घनश्याम गोस्वामी को दूरभाष से सूचना दी।