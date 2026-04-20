Bundi : शोभायात्रा में गूंजे भगवान परशुराम के जयकारे

सम्मान समारोह 23 को

इंद्रगढ़ . शहर में परशुराम जयंती के अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज ने शहर में संचालित गोशाला में गायों को हरा चारा डाला। वहीं परशुराम जयंती के उपलक्ष में 23 अप्रेल को सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से शोभायात्रा व सम्मान समारोह का आयोजन होगा।

कार्यक्रम शहर के पंचेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित होगा। शोभा यात्रा पंचेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होगी, जो शहर के मुख्य मार्गो से होती हुई समापन कार्यक्रम स्थल पर होगी।

सम्मान समारोह में समाज के भामाशाह, प्रतिभावान छात्र-छात्राओं व अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। वहीं 22 अप्रेल को परशुराम वाटिका में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन होगा। कार्यक्रम संयोजक राजेश पालीवाल ने बताया कि 22 व 23 अप्रेल को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।