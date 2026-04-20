Bundi : शिक्षा से आगे बढ़ रहा समाज और देश- बिरला

बिरला ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीवन में परस्पर सम्मान, संस्कार और सहयोग की भावना बनाए रखें। उन्होंने माता-पिता के सम्मान और पारिवारिक मूल्यों को जीवन का आधार बताते हुए कहा कि कठिन परिश्रम और ²ढ़ संकल्प से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने समाज की मातृशक्ति से आह्वान किया कि वे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बेटियों को भी सभी अवसरों का लाभ उठाकर आगे बढऩा चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज को नई दिशा दे सकें। इस दौरान विवाह सम्मेलन समिति अध्यक्ष विनोद मेघवाल सहित समिति के पदाधिकारियों द्वारा बिरला का सम्मान किया गया।