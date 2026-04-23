हॉस्पिटल से 500 मीटर पहले हादसा: पोती को ले जा रहे बुजुर्ग की बस की टक्कर से मौत

पुलिस ने बताया कि बूंदी जिले के सीतापुरा निवासी भंवरलाल (62) पत्नी संतोष बाई (58) और 10 वर्षीय पोती के साथ बाइक से अस्पताल जा रहे थे। अस्पताल पहुंचने से करीब 500 मीटर पहले ही सामने से आ रही सेंट्रल जेल की बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई।