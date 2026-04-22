Bundi : रिश्वत मांगने वाले पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज, एसीबी के सत्यापन में आरोप साबित

बूंदी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के बदले रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि एसीसी बूंदी की ओर से ट्रेप की पूरी तैयारी के बावजूद आरोपी पटवारी हाथ नहीं आया। ऐसे में उसके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है

पुष्टि हुई

सुमेरगंजमंडी निवासी लक्ष्मीचंद मीणा ने 22 जनवरी 2026 को एसीबी कोटा को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उसकी खातेदारी भूमि के बंटवारे को ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड में चढ़ाने के लिए पटवारी रामकिशन मीणा ने 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। आरोप है कि पटवारी पहले ही 5 हजार रुपए ले चुका था और शेष 5 हजार रुपए की मांग कर रहा था। एसीबी ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया। जांच के दौरान पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई।