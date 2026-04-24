Bundi : मंडी से दिनदहाड़े जिंस चोरी, अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

मंडी ठसाठस, किसान परेशान

केशवरायपाटन. कृषि उपज मंडी परिसर में चल रहे गेहूं समर्थन मूल्य खरीद केंद्र में खरीदे गए गेहूं के कट्टों का लदान नहीं होने से दिनों दिन व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। यहां पर मंडी के बाहर किसानों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। मंडी में अब तक 1 लाख 65 हजार कट्टे की खरीद की जा चुकी है, लेकिन समय पर खरीदें गेहूं का उठाव नहीं होने से मंडी परिसर लबालब भर गया। मंडी में 40 हजार कट्टे होने से किसानों को अपनी उपज का ढेर करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। यहां तिलम संघ की ओर से समर्थन मूल्य पर गेहूं तुलवाया जा रहा है। तुलाई केन्द्र प्रभारी ने बताया कि मंडी में तीन चार दिनों से लदान व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मंडी में लदान व्यवस्था प्रभावित होने से किसानों को सडक़ किनारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खड़ा करना पड़ रहा है। मंडी में लदान नहीं हुआ तो तुलाई कार्य प्रभावित होने की संभावना है।