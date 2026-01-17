Bundi : पंच गौरव योजना, कबड्डी में 450 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रखंड स्तर पर दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता कुमावतों का नोहर में आयोजित होगी, जिसमें आसपास के सभी क्षेत्रों की कबड्डी टीमें भाग लेंगी।प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 51 सौ रुपए रखा गया है। साथ ही, प्रखंड स्तर पर विजेता टीम को जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह आयोजन युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और संगठनात्मक एकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।