Bundi : झील पर पहुंची अभियंताओं की टीम, सर्वे में जुटी

जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में रामसागर झील में सीपेज को सही करवाने की घोषणा की थी, जिस पर तत्काल प्रभाव से जलसंसाधन विभाग के मुख्य अभियन्ता कोटा डीआर. मीना ,अधीक्षण अभियंता महेंद्र कुमार वर्मा ,अधीक्षण अभियंता राणा प्रताप सागर बांध सुनील कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियंता रोहित बघेरा एवं सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता की टीम झील की पाळ का सर्वे करने पहुंच गए।अधिशासी अभियंता बघेरा ने बताया कि मुख्य पाळ जहां पर स्टेट समय पर नदी के ऊपर पाल बनी थी। वहां से पानी का रिसाव हो रहा है। उसका उपचार के लिए प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए जाएंगे।ताकि बारिश के एवं वर्ष पर्यंत झील का पानी का रिसाव रोका जा सकेगा। पूर्व कृषि मंत्री प्रभु लाल सैनी की झील के सीपेज रोकने की मांग पर मुख्यमंत्री सभा में दोबारा खड़े होकर घोषणा की थी।