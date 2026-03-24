Bundi : तहसील कार्यालय के लिए स्वीकृत बजट जमीन के अभाव में संकट में



तहसील कार्यालय के पास ही सीएडी की खाली जमीन को तहसील के नाम आवंटित कर तहसील कार्यालय बनाने की प्रक्रिया तो शुरू की गई लेकिन यह फाइल प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी की वजह से धूल चाट रही है। संभागीय आयुक्त कोटा इस भूमि को आवंटित करेंगे लेकिन फाइल कहां अटकी हुई है किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर उनके निजी सहायक ने भी प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया था लेकिन अधिकारी उनके निर्देश के बाद भी फाइल को आगे नहीं बढ़ा सकें। अब यह मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है।बजट खर्च नहीं होने पर बजट निरस्त का खतरा उत्पन्न हो गया। लोगों का कहना था कि इस मामले का अब शीघ्र निस्तारण होना चाहिए।