Bundi : प्रोजेेक्टर से करेंगे स्मार्ट अध्ययन, आइसीटी से जानेंगे व्यावहारिक कौशल

बूंदी. प्रदेश के सरकारी कॉलेजों को हाईटेक बनाने की दिशा में आयुक्तालय ने पहल की है। इसमें बूंदी समेत 35 राजकीय महाविद्यालयों में जहां आइसीटी लैब तैयार की जाएगी तो वहीं 153 महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित की जाएगी। स्मार्ट क्लास और आइसीटी लैब स्थापित होने से महाविद्यालयों में डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही विद्यार्थियों की रुचि भी डिजिटल की तरफ बढ़ेगी। आयुक्तालय ने प्रत्येक महाविद्यालयों के लिए बजट जारी किया है। परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में चयनित विश्व विद्यालयों व महाविद्यालयों में इनके स्थापित करने के लिए 45 करोड़ का बजट जारी किया गया है। इस योजना के तहत जहां बूंदी राजकीय महाविद्यालय में आईसीटी लैब तो वहीं ङ्क्षहडोली व बूंदी विधि महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए जाएंगे। उपकरणों की खरीद के लिए संबंधित कॉलेज प्राचार्यों को गाइड लाइन भी जारी कर दी गई है।