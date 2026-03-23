Bundi : मुख्य बाजार और सड़कों पर बढ़ रहा अतिक्रमण, सिकुड़ रहा आम रास्ता

मुख्य बाजार में आवागमन बाधित

शहरवासियों का कहना है कि शहर के मुख्य बाजार में दुकान के सामान सड़क सीमा में नाली के बाहर तक फैले रहते हैं। वहीं दुकानों के सामने दुकानदारों सहित ग्राहकों की बाइक आदि खड़ी हो जाती है, जिससे सड़क मार्ग सिकुड़ जाता है। सीजन के दौरान भीड़ अधिक होने से दुपहिया वाहनों और पैदल राहगीरों का निकलना भी मुश्किल भरा रहता है। ऐसे में बाजार में रहने वाले लोगों के घर तक आने जाने के लिए कार, अथवा बड़े वाहन नहीं पहुंच पाते हैं। शहरवासियों का कहना है कि मुख्य बाजार में रहने वाले लोग अपने घरों से दुकानें खुलने और बाजार चलने से पहले ही अपने वाहन निकाल लेते हैं। वाहन निकालने में देरी होने अथवा दस बजे बाद कार आदि बड़े वाहन निकालने पर बाजार से मुख्य सड़क तक पहुंचने में एक घंटे से अधिक समय लग जाता है।