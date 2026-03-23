Bundi : भक्तों के लिए सांवरियाजी की राह आसान, लंबी दूरी के रूट पर दौड़ेगी बसें

बूंदी. राजस्थान पथ परिवहन निगम के बूंदी डिपो के लिए अच्छी खबर है। डिपो को अनुबंध की आठ नई बसें मिली है। नई बसों के मिलने से लंबे समय से बंद रूट एवं जरूरत के हिसाब से मार्गों पर अब नई बसें फर्राटे भरती हुई नजर आएगी। आठ नई बसों के साथ बूंदी रोडवेज बेड़े में बसों की संख्या बढक़र अब 55 हो गई है। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 207 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इनमें से आठ बसें बूंदी पहुंच चुकी है। इसमें तीन स्टार लाइन व पांच बीएस सिक्स श्रेणी की है। बूंदी डिपो काफी समय से नई बसोंं की मांग को लेकर लगातार डिमांड भेजता आ रहा है। बसों की कमी के चलते कई रूट पर संचालन बंद करना पड़ा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नई बसों का संचालन एक अप्रेल से किया जाएगा।