22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : शाम ढलने के साथ ही पूरे वार्ड में नशेड़ियों का जमावड़ा, जिम्मेदार मौन

वार्ड संख्या-42 बीबनवां रोड स्थित मोडू भवन में लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Mar 22, 2026

Bundi : शाम ढलने के साथ ही पूरे वार्ड में नशेड़ियों का जमावड़ा, जिम्मेदार मौन

बूंदी. मोहल्ला मीङ्क्षटग में मौजूद लोग। पत्रिका

बूंदी. वार्ड संख्या-42 बीबनवां रोड स्थित मोडू भवन में लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। भरोसी बाई व प्रेम बाई भील ने बताया कि शाम ढ़लने के साथ ही पूरे वार्ड में नशेड़ियों का आतंक शुरू हो जाता हैं।

मना करने पर अभद्रता करते है। कई बार शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। यहां पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए। सीवरेज, नाली निर्माण ओर जलापूर्ति की समस्या के समाधान की मांग उठाई। लोगों का कहना है कि कई बार जिम्मेदारों को अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

सीवरेज लाइन डले
शकुंतला बाई एवं डाली बाई ने बताया कि वार्ड में एक पानी की टंकी का निर्माण हो। नाली निर्माण नहीं होने से नारकीय जीवन जीना पड़ता है। बाबूलाल मेघवालए रमेश गुर्जर व देवराज ने बताया कि सीवरेज लाइन डाली जानी चाहिए।

बढ़े मूलभूत सुविधाएं
वार्ड में नाली निर्माण व सामुदायिक भवन का निर्माण के लिए बार अधिकारियों को अवगत करा चुके। मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होना आवश्यक है।
पप्पूलाल सैनी, सामाजिक कार्यकर्ता

जिम्मेदारों ने कहा
शिकायत मिली है। वार्ड में नशेडिय़ों की समस्याओं का जल्द समाधान कराया जाएगा। बीट प्रभारी व गाड़ी भेजकर गश्त कराई जाएगी।
भंवर सिंह, थाना प्रभारी, सदर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 05:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : शाम ढलने के साथ ही पूरे वार्ड में नशेड़ियों का जमावड़ा, जिम्मेदार मौन

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : सत्र बीता, 595 लाड़लियों को नहीं मिली निशुल्क साइकिलें

सत्र बीता, 595 लाड़लियों को नहीं मिली निशुल्क साइकिलें
बूंदी

Bundi: लोकोत्सव हडूडा में युवाओं ने दिखाया दमखम

लोकोत्सव हडूडा में युवाओं ने दिखाया दमखम
बूंदी

Bundi : भगवान झूलेलाल की अरदास, प्रार्थना कर की आतिशबाजी

Bundi : भगवान झूलेलाल की अरदास, प्रार्थना कर की आतिशबाजी
बूंदी

Bundi : विश्व वानिकी दिवस आज , दुर्लभ हुए केंत के पेड़, नर्सरियों से भी गायब हुए इस प्रजाति के पौधे

Bundi : विश्व वानिकी दिवस आज , दुर्लभ हुए केंत के पेड़, नर्सरियों से भी गायब हुए इस प्रजाति के पौधे
बूंदी

बागेड़ा का प्राथमिक विद्यालय, ग्रामीणों ने दिया उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन

Bundi : एक ही कक्ष में संचालित हो रही पांच कक्षाएं, स्टोर रूम और कार्यालय
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.