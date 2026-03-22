Bundi : शाम ढलने के साथ ही पूरे वार्ड में नशेड़ियों का जमावड़ा, जिम्मेदार मौन

मना करने पर अभद्रता करते है। कई बार शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। यहां पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए। सीवरेज, नाली निर्माण ओर जलापूर्ति की समस्या के समाधान की मांग उठाई। लोगों का कहना है कि कई बार जिम्मेदारों को अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।