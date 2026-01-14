14 जनवरी 2026,

बुधवार

बूंदी

Bundi : रामधुनी की स्वर लहरियों से राममय बना रहा धरना स्थल

फसल खराबे का मुआवजा व नैनवां गौण मंडी शुरू कराने की मांग को लेकर किसान महापंचायत के तत्वावधान में मंगलवार को 13वें दिन भी किसानों का तहसील कार्यालय पर धरना जारी रहा।

बूंदी

image

pankaj joshi

Jan 14, 2026

रामधुनी की स्वर लहरियों से राममय बना रहा धरना स्थल

नैनवां। तहसील कार्यालय पर चल रहे धरने पर ढोलक-पेटी के साथ रामधुनी करते किसान

नैनवां. फसल खराबे का मुआवजा व नैनवां गौण मंडी शुरू कराने की मांग को लेकर किसान महापंचायत के तत्वावधान में मंगलवार को 13वें दिन भी किसानों का तहसील कार्यालय पर धरना जारी रहा। किसानों ने मंगलवार को वाद्य यंत्रों के साथ संगीतमय रामधुनी की।

धरने में दो संत खानपुरा डूंगरी आश्रम के संत रामप्रकाश दास व दौलतपुरा के किशन नाथ भी शामिल हुए। दोनों संत किसानों के साथ दिनभर धरने पर बैठे रहे। किसानों ने सुबह एनएच 148डी पर स्थित कुम्हरला बालाजी के मंदिर पर पहुंचकर बालाजी की पूजा अर्चना की।

उसके बाद धरना स्थल पर पहुंचकर धरना शुरू किया। धरना स्थल पर मानपुरा गांव से आई कीर्तन मंडली ने ढोलक, पेटी व अन्य वाद्ययंत्र के साथ संगीतमय रामधुनी शुरू की। साथ ही कीर्तन मंडली ने बीच-बीच मे भगवान राम व बजरंगबली की स्तुति के भजनों की भी प्रस्तुति दी तो किसान नृत्य करने लगे। दोपहर 12 बजे शुरू हुई रामधुनी 3 बजे तक चली।

मंगलवार को धरने पर जिला महामंत्री कजोडमल धाकड़, तहसील अध्यक्ष भरतराज मीणा, प्रवक्ता व बामनगांव के उपसरपंच दिनेश गुर्जर, राष्ट्रीय किसान संगठन के जिलाध्यक्ष रामावतार डोई, भेरूपकाश, पूर्व सरपंच शोजीलाल मीणा, देवलाल गुर्जर, महेंद्र नागर, सुनील धाकड़, विक्की नागर, रामचरण गोचर, रामावतार सैनी, गोरधन धाकड़, बद्री बैरागी, गोपाल धाकड़, लादूलाल चौधरी, हरिप्रसाद, मायाराम मीणा, गणपत बंजारा सहित तीन दर्जन से अधिक किसान बैठे।

