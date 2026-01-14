Bundi : रामधुनी की स्वर लहरियों से राममय बना रहा धरना स्थल

उसके बाद धरना स्थल पर पहुंचकर धरना शुरू किया। धरना स्थल पर मानपुरा गांव से आई कीर्तन मंडली ने ढोलक, पेटी व अन्य वाद्ययंत्र के साथ संगीतमय रामधुनी शुरू की। साथ ही कीर्तन मंडली ने बीच-बीच मे भगवान राम व बजरंगबली की स्तुति के भजनों की भी प्रस्तुति दी तो किसान नृत्य करने लगे। दोपहर 12 बजे शुरू हुई रामधुनी 3 बजे तक चली।