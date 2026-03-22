Bundi: लोकोत्सव हडूडा में युवाओं ने दिखाया दमखम

हनुमान मंदिर से हडूडा की जोड़ी के साथ जुलूस शुरू हुआ तो महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग जुलूस की पीछे चल पड़े। ड्.. ड्….डूई के की आवाज से गलियां गुंजायमान हो गई। यह जुलूस मालियों के मोहल्ले में पहुंचा तो वहां खड़ी जोडिय़ों ने जुलूस में शामिल जोडिय़ां का रास्ता रोक लिया। यह जुलूस उम्दा प्रदर्शन के साथ हडक्या के बालाजी मंदिर, सुखरायजी के मंदिर मोहल्ले से होती हुई सहकारी गोदाम हडूडा स्थल पहुंच कर दंगल में बदल गई। धीगा मस्ती के इस लोक पर्व में युवा, बुजुर्ग, बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। कुश्ती के बाद सभी जोडिय़ां बाकडा के बालाजी के दर्शन कर पुरस्कार स्वरूप कापडा लेकर जाते हैं। इसी प्रकार मीणा समाज के लोगों ने तालाब की पाळ पर हडूडा मनाया।