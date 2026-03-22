Bundi : सत्र बीता, 595 लाड़लियों को नहीं मिली निशुल्क साइकिलें

गोठड़ा. राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क साइकिल वितरण योजना (2025-26) के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 वीं में पढऩे वाली छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए निशुल्क साइकिलें दी गई। यह पहल शिक्षा की राह आसान बनाने, बालिकाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। वहीं जिले में इस योजना के माध्यम से 6576 बालिकाओं को साइकिल वितरण की गई है जबकि 595 लाड़लियों अभी भी साइकिल मिलना शेष है। सत्र बीत गया है।