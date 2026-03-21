Bundi : भगवान झूलेलाल की अरदास, प्रार्थना कर की आतिशबाजी

वाहन रैली में दिया संदेश

इससे पूर्व सुबह शहर में वाहन रैली निकाली गई। सुबह न्यू कॉलोनी शिव मंदिर में ङ्क्षसधी समाज द्वारा महाआरती की गई। सफेद कुर्ता व लाल दुपट्टा गणवेश धारण किया हुआ एक वेशभूषा में शामिल हुए। वाहन रैली में मातृ शक्तियों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। वाहन रैली न्यू कॉलोनी से शुरू हुई जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बालचंद पाड़ा झूलेलाल मंदिर पर पहुंची। शहर के पग-पग पर स्वागत द्धार लगाए कर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान कोमल लालवानी, कीर्ति , गायत्री टेकवानी, दया पंजवानी, तुलसी नारवानी, लता माधवानी, शीतल पंजवानी आदि व्यवस्था में जुटे रहे।