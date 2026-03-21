Bundi : विश्व वानिकी दिवस आज , दुर्लभ हुए केंत के पेड़, नर्सरियों से भी गायब हुए इस प्रजाति के पौधे

गुढ़ानाथावतान. केंत, कैथा या वुड एप्पल एक अत्यंत गुणकारी औषधीय पेड़ है जिसकी संख्या बूंदी में गिनती की रह गई है। कुछ वर्षों पहले तक यह पेड़ हर गांव-ढाणी, खेत-खलिहान व जंगलों में आसानी से दिख जाया करते थे, लेकिन देखते ही देखते इनकी संख्या कम हो गई। आफरी जोधपुर के वैज्ञानिक इस पेड़ की वस्तुस्थिति का राज्य के सभी जिलों में सर्वे कर रहे है तथा इसके पेड़ों पर नंबर भी डाल रहे हैं। इससे राज्य में इन पेड़ों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकेगा तथा संरक्षण की योजना बनेगी। इस पेड़ के फलों, पत्तियों, छाल, जड़ और गोंद का उपयोग हजारों वर्षों से आयुर्वेद में पाचन विकार, दस्त, मधुमेह, लिवर और किडनी संबंधी बीमारियों के इलाज में किया जाता रहा है।