Bundi : एक ही कक्ष में संचालित हो रही पांच कक्षाएं, स्टोर रूम और कार्यालय

नैनवां. उपखण्ड की फुलेता ग्राम पंचायत के बागेड़ा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्षों की जर्जर हालत के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दो कक्षों व एक बरामदे वाले विद्यालय भवन में एक कक्षा कक्ष व बरामदा क्षतिग्रस्त होने से एक कक्ष में पांच कक्षाओं को बैठाना पड़ रहा तो उसी कक्ष में स्टोर व कार्यालय भी संचालित करना पड़ रहा।