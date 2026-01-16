खुले आसमान तले पढऩे को मजबूर हुए भैंसखेड़ा विद्यालय के बच्चे

केशवरायपाटन ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी मधु वर्मा, अतिरिक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी बृजसुंदर नामा, पंचायत शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा, तकनीकी अधिकारी कैलाश धाकड़ एवं सुरेश मीणा भैंसखेड़ा पहुंचे। अधिकारियों ने प्रधानाध्यापक कौशल किशोर मीणा से विद्यालय की अस्थाई व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों के शैक्षणिक वातावरण, पोषाहार एवं अन्य सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की।

निरीक्षण के दौरान सामने आया कि विद्यालय की सभी कक्षाएं खुले मैदान में लगाई जा रही हैं, जबकि पास के एक निजी मकान के एक कमरे में विद्यालय का सामान रखा गया है तथा बरामदे में पोषाहार तैयार किया जा रहा है।