डीएपी खाद का संकट, धान पर मंडरा रहा खतरा

मालिकपूरा के योगराज सैनी ने बताया कि धान के खेत में महंगा डीजल जला कर पानी भरा है परन्तु अब खाद नही मिलने से पानी सूखता जा रहा बड़ाखेड़ा के किसान हेमराज मीणा ने बताया की समय से खाद न डाल पाने से पौधे कमजोर हो रहे हैं। अगर अभी भी खाद नहीं मिली तो पूरी फसल खराब हो जाएगी और किसान आर्थिक संकट में फंस जाएगा।ग्रामीणों ने प्रशासन व विभाग से तुरंत क्षेत्र में खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि धान की फसल इस समय निर्णायक अवस्था में है और अगर डीएपी खाद समय पर नहीं मिली तो किसानों की मेहनत पर बर्बाद हो जाएगी।