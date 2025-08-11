संपर्क सड़कों पर छा रहा अंधेरा

रामगंजबालाजी. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर पिछले कई दिनों से ओवर ब्रिज वाले स्थानों की संपर्क सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है।
जानकारी अनुसार लगभग एक माह से बूंदी रेलवे तिराए की दोनों संपर्क सड़कों की लाइट बंद पड़ी हुई है। इसके साथ ही नमाना रोड ओेवर ब्रिज की दोनों साइडों की लाइटिंग भी बंद होने के चलते यहां से गांव में व शहर में जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो वाहन चालक अंधेरा होने के चलते भ्रमित होकर दूसरी संपर्क सड़कों पर पहुंच जाते हैं।
ऐसे में उन्हें समय के साथ में कई किलोमीटर जाकर वापस अपने गंतव्य स्थान के लिए आना पड़ता है। ग्रामीण बबलू शर्मा, देवलाल गुर्जर, रामदत्त शर्मा, रवि शर्मा, भोजराज लोढ़ा, सत्यनारायण सरोया, सोनू मेघवाल आदि ने बताया कि पिछले 15 दिन से नमाना रोड ओवर ब्रिज की सड़क की लाइट है। लाइट बंद पड़ी होने के चलते यहां निकलने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कुछ दिनों पूर्व हुई थी लूट की वारदात
राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रेलवे तिराये की संपर्क सड़क की लाइट बंद होने के चलते यहां पर एक माह पूर्व एक कर्मचारी से कुछ युवकों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। यहां पर देवपुरा की तरफ से कोटा की ओर जाने वाले वाहन चालकों को रात्रि के समय अंधेरा पसरा होने के चलते यहां पर कभी भी कोई हादसा गठित होने के साथ ही अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं।यहां पर अंधेरा का फायदा उठाकर यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।