संपर्क सड़कों पर छा रहा अंधेरा

कुछ दिनों पूर्व हुई थी लूट की वारदात

राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रेलवे तिराये की संपर्क सड़क की लाइट बंद होने के चलते यहां पर एक माह पूर्व एक कर्मचारी से कुछ युवकों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। यहां पर देवपुरा की तरफ से कोटा की ओर जाने वाले वाहन चालकों को रात्रि के समय अंधेरा पसरा होने के चलते यहां पर कभी भी कोई हादसा गठित होने के साथ ही अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं।यहां पर अंधेरा का फायदा उठाकर यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।