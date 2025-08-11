11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

संपर्क सड़कों पर छा रहा अंधेरा

राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर पिछले कई दिनों से ओवर ब्रिज वाले स्थानों की संपर्क सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है।

बूंदी

pankaj joshi

Aug 11, 2025

संपर्क सड़कों पर छा रहा अंधेरा
रामगंजबालाजी. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर नमाना रोड ओवर ब्रिज की संपर्क सड़क पर रात्रि के समय बंद पड़ी रोड़ लाइट।

रामगंजबालाजी. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर पिछले कई दिनों से ओवर ब्रिज वाले स्थानों की संपर्क सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है।

जानकारी अनुसार लगभग एक माह से बूंदी रेलवे तिराए की दोनों संपर्क सड़कों की लाइट बंद पड़ी हुई है। इसके साथ ही नमाना रोड ओेवर ब्रिज की दोनों साइडों की लाइटिंग भी बंद होने के चलते यहां से गांव में व शहर में जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो वाहन चालक अंधेरा होने के चलते भ्रमित होकर दूसरी संपर्क सड़कों पर पहुंच जाते हैं।

ऐसे में उन्हें समय के साथ में कई किलोमीटर जाकर वापस अपने गंतव्य स्थान के लिए आना पड़ता है। ग्रामीण बबलू शर्मा, देवलाल गुर्जर, रामदत्त शर्मा, रवि शर्मा, भोजराज लोढ़ा, सत्यनारायण सरोया, सोनू मेघवाल आदि ने बताया कि पिछले 15 दिन से नमाना रोड ओवर ब्रिज की सड़क की लाइट है। लाइट बंद पड़ी होने के चलते यहां निकलने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कुछ दिनों पूर्व हुई थी लूट की वारदात
राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रेलवे तिराये की संपर्क सड़क की लाइट बंद होने के चलते यहां पर एक माह पूर्व एक कर्मचारी से कुछ युवकों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। यहां पर देवपुरा की तरफ से कोटा की ओर जाने वाले वाहन चालकों को रात्रि के समय अंधेरा पसरा होने के चलते यहां पर कभी भी कोई हादसा गठित होने के साथ ही अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं।यहां पर अंधेरा का फायदा उठाकर यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 05:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / संपर्क सड़कों पर छा रहा अंधेरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.