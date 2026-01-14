Bundi : एफएसटीपी प्लांट का निर्माण रुकवाया, किया प्रदर्शन

देई.कस्बे मे स्थित पुलिस थाने मे ज्ञापन सोंपते हुए लोग।
देई. कस्बे के केशवनगर के पास चरागाह भूमि पर निर्माणाधीन नगरपालिका के एफएसटीपी प्लांट का कार्य रुकवा कर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद रैली के रूप में देई थाने पर पहुंचे और थानाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग व बुधवार को चक्काजाम करने की चेतावनी दी।
लगातार कार्य बंद करवाने की मांग कर रहे लोगों की मांग स्वीकार नहीं होने से आक्रोशित लोग कार्यस्थल पर पहुंचे और वहां काम कर रहे श्रमिकों से काम बंद करवाया। नारेबाजी कर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। इसके बाद वाहनों से रैली के रूप में देई थाने पर पहुंचे और थानाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई नहीं होने पर चक्काजाम की चेतावनी दी।
लोगों ने बताया कि नगरपालिका द्वारा डंपिग यार्ड व बायोगेस का प्लांट काम चला रखा है। नगरपालिका ने कागजों मेंं इसकी दूरी 3 किलोमीटर बता रखी है। जबकि केशवनगर देई से इसकी दूरी 500 मीटर दूरी है, जिसका केशवनगर के लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने वोट का बहिष्कार कर रखा है। इससे पूर्व भी विरोध प्रदर्शन व ज्ञापन देने पर 10 दिसम्बर को चरागाह में निर्माणाधीन प्लांट को लेेकर पटवारी द्वारा मौका पर्चा बनाया था। लोगों का कहना है कि जबकि प्लांट के निर्माण के लिए आबादी से तीन किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए।
प्लांट का निर्माण मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत हो रहा है, जिसके टेण्डर वर्क ऑर्डर उच्च स्तर से हुए है और उच्च स्तर से ही इसका निर्माण कार्य बंद होगा। मौका स्थिति की रिपोर्ट उच्च स्तर पर भिजवा दी है। कचरे का डंपिग यार्ड बूंदी रोड पर पहले ही स्थानातंरित किया जा चुका है।
जितेन्द्र कुमार मीना, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, देई
