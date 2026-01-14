Bundi : एफएसटीपी प्लांट का निर्माण रुकवाया, किया प्रदर्शन

लोगों ने बताया कि नगरपालिका द्वारा डंपिग यार्ड व बायोगेस का प्लांट काम चला रखा है। नगरपालिका ने कागजों मेंं इसकी दूरी 3 किलोमीटर बता रखी है। जबकि केशवनगर देई से इसकी दूरी 500 मीटर दूरी है, जिसका केशवनगर के लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने वोट का बहिष्कार कर रखा है। इससे पूर्व भी विरोध प्रदर्शन व ज्ञापन देने पर 10 दिसम्बर को चरागाह में निर्माणाधीन प्लांट को लेेकर पटवारी द्वारा मौका पर्चा बनाया था। लोगों का कहना है कि जबकि प्लांट के निर्माण के लिए आबादी से तीन किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए।