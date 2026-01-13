Bundi School Roof Collapse: बूंदी में स्कूल के बरामदे की छत अचानक ढही, तीस बच्चे बाल-बाल बच गए

घटना के प्रत्यक्षदर्शी शिक्षक विकास डाबी ने बताया कि वे सुबह करीब साढ़े दस बजे स्कूल पहुंचे थे। उस समय सभी छात्र-छात्राएं प्रार्थना के बाद सर्दी के कारण स्कूल के मैदान में धूप में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। रसोई में पोषाहार बनाने वाली महिला दूध गर्म कर भोजन की तैयारी कर रही थी। वे कार्यालय से रजिस्टर लेकर बाहर निकले ही थे कि कुछ देर बाद स्कूल के बरामदे की छत अचानक भरभराकर धराशायी हो गई। संयोग से उस समय बरामदे या उसके आसपास बच्चे नहीं थे। तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़कर पहुंचे।