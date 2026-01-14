Bundi : धान अनुसंधान केंद्र खुले तो मिले किसानों को संबल

वर्तमान में धान उत्पादक किसान सभी वैरायटी के धान की पौध को तैयार करके बिना मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के ही रोपाई का कार्य कर रहे हैं। धान अनुसंधान केंद्र की स्थापना होने के बाद में धान तैयार करने वाले किसानों को उसकी गुणवत्ता व उसकी वैरायटी मिट्टी के अनुरूप उसका उत्पादन सभी की जानकारी मिल सकेगी। वर्तमान समय में किसान धान की पौध तैयार करने के लिए खेतों में पानी भर के उसमें रोपाई का कार्य पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं।