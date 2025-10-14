नैनवां में गौण मंडी शुरू होने में हो रहा विलंब

इन गांवों के किसानों की जरूरत

नैनवां में गौण मंडी शुरू होने से नैनवां ही नहीं नैनवां के समीप स्थित टोंक जिले की नगरफोर्ट, दूनी, उनियारा तहसीलों के गांवों के किसानों को अपनी उपज को सही दामों में बेचने का प्लेटफार्म मिल जाएगा। किसानों का कहना है कि नैनवां तहसील साथ ही टोंक जिले के पचास से अधिक ऐसे गांव है जिनसे नैनवां की दूरी 10 से 20 किमी ही पड़ती है। खरीददारी करने नैनवां के बाजारों में आने से इन गांवों के लोगों को अब अपनी उपज बेचने के लिए दूसरे शहरों में नही जाना पड़ेगा।