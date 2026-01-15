Bundi : भैंसखेड़ा में जर्जर विद्यालय भवन किया जमींदोज, एक बरामदे के नीचे लगेंगी आठ कक्षाएं

सामूहिक रुप से बैठेंगे विद्यार्थी

जिस निजी भवन में विद्यालय संचालित होगा, वहां पूरे विद्यालय के लिए केवल एक कमरा एवं एक बरामदा उपलब्ध है। कमरे में विद्यालय का सामान रखा जाएगा तथा पोषाहार तैयार किया जाएगा, जबकि कक्षा एक से आठवीं तक के सभी विद्यार्थियों को एक ही बरामदे में सामूहिक रूप से बैठाकर पढ़ाया जाएगा।