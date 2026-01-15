15 जनवरी 2026,

गुरुवार

बूंदी

Bundi : भैंसखेड़ा में जर्जर विद्यालय भवन किया जमींदोज, एक बरामदे के नीचे लगेंगी आठ कक्षाएं

फोलाई पंचायत के भैंसखेड़ा गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सम्पूर्ण भवन को प्रशासन ने असुरक्षित मानते हुए बुधवार को जेसीबी से जमींदोज करवा दिया। विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में होने के कारण मंगलवार को विद्यालय के बरामदे की छत अचानक ढह गई थी, जिससे वहां अध्ययनरत 30 छात्र-छात्राएं बाल-बाल बच गए थे।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Jan 15, 2026

Bundi : भैंसखेड़ा में जर्जर विद्यालय भवन किया जमींदोज, एक बरामदे के नीचे लगेंगी आठ कक्षाएं

गेण्डोली. भैंस खेड़ा गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन को बुलडोजर चलवाकर जमींदोज करते हुए।

गेण्डोली. फोलाई पंचायत के भैंसखेड़ा गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सम्पूर्ण भवन को प्रशासन ने असुरक्षित मानते हुए बुधवार को जेसीबी से जमींदोज करवा दिया। विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में होने के कारण मंगलवार को विद्यालय के बरामदे की छत अचानक ढह गई थी, जिससे वहां अध्ययनरत 30 छात्र-छात्राएं बाल-बाल बच गए थे।

प्रधानाध्यापक कौशल किशोर मीणा ने बताया कि हादसे के बाद मंगलवार को ही जिला परियोजना समन्वयक, बूंदी द्वारा विद्यालय भवन को सुरक्षा की नज़र से पूर्णत: असुरक्षित घोषित करते हुए उसे जमींदोज करने के आदेश जारी किए गए थे।

बुधवार सुबह विद्यालय स्टाफ, ग्रामीणों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में विद्यालय का समस्त सामान बाहर निकालकर जेसीबी की सहायता से तीन क्षतिग्रस्त कमरों एवं कीचन शेड को ध्वस्त कर दिया गया। मलबे को एकत्रित कर अलग स्थान पर रखा गया ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सामूहिक रुप से बैठेंगे विद्यार्थी
जिस निजी भवन में विद्यालय संचालित होगा, वहां पूरे विद्यालय के लिए केवल एक कमरा एवं एक बरामदा उपलब्ध है। कमरे में विद्यालय का सामान रखा जाएगा तथा पोषाहार तैयार किया जाएगा, जबकि कक्षा एक से आठवीं तक के सभी विद्यार्थियों को एक ही बरामदे में सामूहिक रूप से बैठाकर पढ़ाया जाएगा।

निजी भवन में संचालित होगी कक्षाएं
विद्यालय भवन जमींदोज किए जाने के बाद अब गुरुवार से जब तक नया भवन नहीं बन जाता, तब तक गांव के ही एक निजी मकान में अस्थायी रूप से विद्यालय संचालित किया जाएगा। यहां कक्षा एक से आठवीं तक के कुल 38 छात्र-छात्राएं अध्ययन करेंगे।

15 Jan 2026 11:40 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : भैंसखेड़ा में जर्जर विद्यालय भवन किया जमींदोज, एक बरामदे के नीचे लगेंगी आठ कक्षाएं

