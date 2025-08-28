छह दिन से विद्युत आपूर्ति ठप, लोगों ने किया हाइवे जाम

झालीजी का बराना. कस्बे में आई बाढ़ से बहे लाइट के खंभों व तारों के कारण 7 दिन से कस्बे में लाइट नहीं आ रही है। इससे परेशान होकर गुस्साएं ग्रामीणों ने कस्बे के 33 केवी जीएसएस विद्युत फीडर के मुख्य दरवाजे के सामने बुधवार को धरना प्रदर्शन किया व रोड पर कटिली झाडियां डालकर आवागमन बंद कर दिया।सूचना मिलने पर तहसीलदार रवि शर्मा, पंचायत समिति केशवरायपाटन विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, कानूनगो पृथ्वीराज मीणा, पटवारी चेतराम मीणा सहित गेण्डोली थाने से हेड कांस्टेबल मोहनलाल वर्मा पुलिस जाप्ता लेकर मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों द्वारा प्रात: 11 से दोपहर 3 बजे तक रोड जाम करके रखा।सूचना पर निगम अधिशासी अभियंता संदीप मालविया, खण्ड लाखेरी से अभियंता निखिल श्रीमाली दोपहर बाद कस्बे में पहुंचे व ग्रामीणों से समझाइश की। उन्होंने आगामी 12 घंटे में बिजली चालू करने का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीणों रोड जाम हटा दिया।धरना प्रदर्शन में कस्बे सहित ढींगसी, बौरदा काछियान, चौतरा का खेड़ा, मेणोली, करवाला की झौपड़िया, काली तलाई सहित अन्य गांवों के लोग शामिल थे।