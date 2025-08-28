Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

छह दिन से विद्युत आपूर्ति ठप, लोगों ने किया हाइवे जाम

क्षेत्र में पिछले दिनों अतिवृष्टि से बने बाढ़ के हालातों के बिच लाखेरी सब डिविजनल से आ रही घाट का बराना,पापड़ी,नोताडा सहित अन्य जीएसएसों के पोल,लाइनें व ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से छह दिनों से इन फीडरों से जुड़े कई गांवों की विद्युत आपूर्ति बंद पड़ी हुई है

बूंदी

pankaj joshi

Aug 28, 2025

नोताडा.घाट का बराना में विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर मेगा हाइवे पर धरना प्रदर्शन करते क्षेत्र के लोग।

नोताडा. क्षेत्र में पिछले दिनों अतिवृष्टि से बने बाढ़ के हालातों के बिच लाखेरी सब डिविजनल से आ रही घाट का बराना,पापड़ी,नोताडा सहित अन्य जीएसएसों के पोल,लाइनें व ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से छह दिनों से इन फीडरों से जुड़े कई गांवों की विद्युत आपूर्ति बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते लोगों को रोजमर्रा के कार्यों में की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर घाट का बराना ,देईखेडा ,झपायता, आजन्दा सहित अन्य गांवों के महिला पुरुषों को लेकर आक्रोश फुट पड़ा।

आक्रोशित महिलाओं,पुरूषों ने घाट का बराना में कोटा -दौसा मेगा हाइवे पर सड़क पर बम्बूल डालकर रास्ता जाम कर दिया। ग्रामीणों महिलाओं पुरुषों ने विद्युत मंत्री का पुतले के साथ विरोध जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। धरनास्थल पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि छह दिन से लाइट नहीं आने के कारण हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल बंद होने से रोजमर्रा के काम रूके हुए हैं। पानी की सप्लाई नहीं होने और मोटरें नहीं चलने से दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है।

24 घंटे का आश्वासन
धरनास्थल पर देईखेडा थाना पुलिस व नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश करने का प्रयास किया, लेकिन लोग अधिकारियों को मौके पर बुलाने के लिए अड़े रहे। शाम करीब चार बजे जाकर उपखण्ड अधिकारी अरविंद शर्मा,इंद्रगढ़ तहसीलदार राजेन्द्र मीणा,पुर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल ,पुर्व सरपंच संदीप जैन ने मौके पर पहुंचकर धरने पर बैठे लोगों से वार्ता की और 24 घंटे में विद्युत आपूर्ति बहाल करवाने के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया।वार्ता के दोरान घाट का बराना सरपंच कृष्ण मुरारी मीणा, व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश व्यास आदि मौजूद रहे।

मौके पर पहुंचे अधिकारी
धरना समाप्त होने के बाद पुर्व विधायक के साथ प्रशासनिक अमला मेज नदी पर जहां विद्युत पोल व लाइन क्षतिग्रस्त हुई थी उस जगह पहुंचकर निरिक्षण किया और विभाग के कार्मिकों को युद्धस्तर पर कार्य शुरू कर 24 घंटे में बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए।

यह रहे मौजूद
धरना स्थल पर घाट का बराना सरपंच कृष्ण मुरारी मीणा,पुर्व सरपंच अशोक मीणा,देईखेडा सरपंच राजकुमार मीणा,अशोक मीणा, किसान नेता लखन मीणा,विशाल मेहरा,भंवरलाल केवट, कमरूद्दीन मेव,चेतन मीणा, सहीत क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोग मौजूद रहे।

एम्बुलेंस को दिया रास्ता
धरना स्थल पर बबूल डालकर रास्ता बहाल करने से राहगीरों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वाहन इधर उधर नहीं निकलने की वजह से सड़क के दोनों और वाहनों की कतारें लग गई। धरनार्थियों ने एम्बुलेंस व एक गाड़ी में बीमार बुजुर्ग के लिए रास्ता देकर निकाला। धरना स्थल पर फंसे कई वाहन चालक तो अरडाना-चरडाना की फाटक से होते हुए बाझडली, नोताडा होकर देईखेडा कोटा-दोसा मेगा हाइवे पर पहुंचे।

झालीजी का बराना. कस्बे में आई बाढ़ से बहे लाइट के खंभों व तारों के कारण 7 दिन से कस्बे में लाइट नहीं आ रही है। इससे परेशान होकर गुस्साएं ग्रामीणों ने कस्बे के 33 केवी जीएसएस विद्युत फीडर के मुख्य दरवाजे के सामने बुधवार को धरना प्रदर्शन किया व रोड पर कटिली झाडियां डालकर आवागमन बंद कर दिया।सूचना मिलने पर तहसीलदार रवि शर्मा, पंचायत समिति केशवरायपाटन विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, कानूनगो पृथ्वीराज मीणा, पटवारी चेतराम मीणा सहित गेण्डोली थाने से हेड कांस्टेबल मोहनलाल वर्मा पुलिस जाप्ता लेकर मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों द्वारा प्रात: 11 से दोपहर 3 बजे तक रोड जाम करके रखा।सूचना पर निगम अधिशासी अभियंता संदीप मालविया, खण्ड लाखेरी से अभियंता निखिल श्रीमाली दोपहर बाद कस्बे में पहुंचे व ग्रामीणों से समझाइश की। उन्होंने आगामी 12 घंटे में बिजली चालू करने का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीणों रोड जाम हटा दिया।धरना प्रदर्शन में कस्बे सहित ढींगसी, बौरदा काछियान, चौतरा का खेड़ा, मेणोली, करवाला की झौपड़िया, काली तलाई सहित अन्य गांवों के लोग शामिल थे।

लबान. क्षेत्र में अतिवृष्टि से मेज नदी में उफान के कारण लाखेरी से आ रही बिजली लाइन के पानी में डूब जाने व कई जगहों पर बिजली के पोल टूट जाने छह दिन से बाधित बिजली आपूर्ति को बहाल करने की मांग को लेकर दर्जन भर गांवों के परेशान लोगों ने देईखेड़ा थाने पर पहुंच कर प्रदर्शन किया और जिला कलक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र के तीन दर्जन गांव अंधेरे में डूबे है और पेयलज, आटा आदि जरूरी चीजों के लिये भी परेशान होना पड़ रहा। इस दौरान खरायत सरपंच बद्री लाल मीणा, कांग्रेस नेता नरेंद्र मीणा, बहदावली पूर्व सरपंच गिरिराज मीणा, नहर अध्यक्ष शम्भूदयाल मीणा, लखन मीणा, लटूर लाल मीणासमेत दर्जन भर से ज्यादा लोग मौजूद रहे।

