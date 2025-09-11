एक पखवाड़े से एक्सप्रेस वे बंद, पचास किलोमीटर का लगा रहे फेरा

जानकारी के अनुसार विगत दिनों क्षेत्र में हुई लगातार बरसात के बाद मेगा हाइवे पर पापड़ी पुलिया व बाबई पुलिया की जर्जर हालत को देखते हुए जिला कलक्टर के निर्देश पर एक्सप्रेस वे पर लबान इंटरचेंज पर वाहनों का आवागमन बन्द कर दिया गया था। वहीं एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा भी कोटा जिले में भी गोपालपुरा से आगे लिंक रोड पर इसी प्रकार की जर्जर पुलिया पर वाहनों के दबाव को देखते हुए टोल नाकों को बंद कर बेरिकैड्स लगा कर बन्द कर दिया था। दोनों जगह ही पुलिया की मरम्मत के बाद हुई बरसात में दोनों जगहों की पुलिया पानी में डूब गई थी और दोबारा क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे एक्सप्रेस वे पर अब तक यातायात शुरू नहीं हो पाया है।