Bundi : खेत में किसानों ने बोया गेहूं, पटवारियों ने पड़त बताया

देईखेड़ा के किसान प्रह्लाद मीणा, जयकिशन, सीताराम मीणा आदि किसानों ने बताया कि बाजार में गेहूं का प्रति किवंटल मूल्य व एमएसपी समर्थन मूल्य में करीब चार सौ से पांच सौ रुपए का अंतर है, यदि गिरदावरी को दुरस्त नहीं किया गया तो किसानों को लाख का नुकसान भुगतना पड़ेगा, वहीं गिरदावरी को दुरस्त करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे। क्योंकि अगर गिरदावरी में फसल का इंद्राज दुरस्त नहीं हुआ तो वह अपनी फसल को सरकारी खरीद केंद्र पर नहीं बेच पाएंगे। ऐसे किसान खेतों में अपनी फसल का निस्तारण करने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे है। किसानों ने प्रशासन से तत्काल समस्या के समाधान की मांग की है, वहीं मामले से विधायक को भी अवगत करवाया है।