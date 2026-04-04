6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : महंगाई की मार, खाड़ी में युद्ध से रसोई का बजट बिगड़ा

अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब रसोई घर में दिखने लगा है। युद्ध के चलते खाद्य सामग्रियों के दामों में वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा असर तेल के धार में दिखी है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट गड़बड़ाना शुरू हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि युद्ध जारी रहा तो आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Apr 04, 2026

महंगाई की मार, खाड़ी में युद्ध से रसोई का बजट बिगड़ा

राशन सामग्री

बूंदी. अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब रसोई घर में दिखने लगा है। युद्ध के चलते खाद्य सामग्रियों के दामों में वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा असर तेल के धार में दिखी है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट गड़बड़ाना शुरू हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि युद्ध जारी रहा तो आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी। जबकि व्यापारियों के अनुसार गर्मी की ऋतु में सूखे मेवे के दाम अमूमन कम होते हैं, लेकिन इस बार उनकी रेट कम होने के बजाय बढ़े है। शहर के तेल व्यापारी ने बताया कि तेल के पाउच एवं बोतल भी आती हैं और यह एक, दो एवं पांच लीटर में उपलब्ध है। बढ़ती महंगाई के चलते ग्राहक अब छोटी पैङ्क्षकग कम ही ले रहे हैं। युद्ध के बढ़ते हालातों के बीच अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर किराना, सूखे मेवे एवं खाद्य तेल व्यापार पर पड़ा है।

यह दाम स्थिर
युद्ध के हालत के बीच आमजन के लिए राहत की बात ये है कि रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी खाद्य सामग्री आटा, नमक, शक्कर, मिर्ची-हल्दी, मसालों आदि के दाम स्थिर है। उनके दामों में सामान्य दिनों की तरह ही उतार-चढ़ाव है। व्यापारी के अनुसार आपूर्ति के चलते सीमित एवं आवश्यकतानुसार स्टॉक रख रहे है, ताकि अचानक मूल्य गिरावट या वृद्धि से नुकसान न हो।

सबसे ज्यादा असर तेल में दिखा
युद्ध से सबसे ज्यादा असर खाद्य तेल के दामों पर पड़ा है। खाद्य तेलों की कीमतों में करीब 20 से 25 फीसदी बढ़ोतरी हो गई है। खासकर सोयाबीन के तेल के दाम अधिक बढ़े हैं। अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन प्रभावित होने से दाम अधिक बढ़े हैं।

सिलेंडर हुआ महंगा
रसोई गैस सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ गए थे। कॉमर्शियल सिलेंडर बंद होने से व्यापारी एवं उद्यमी परेशान है। वहीं रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी 50 से 60 रुपए बढ़ गए हैं। इससे मध्यमवर्गीय परिवार खासे प्रभावित हो रहे हैं।

इनके दाम में हुई वृद्धि
किराना व्यापारी चंचल कुमावत ने बताया कि वर्तमान में खाद्य तेलों के दामों में 20 से 25 से फीसदी इजाफा हुआ है। वहीं दालों में 8 से 12 फीसदी, सूखे मेवों में 12 से 15 फीसदी तथा हींग में 15 से 20 फीसदी तक वृद्धि दर्ज की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Apr 2026 11:20 am

Published on:

04 Apr 2026 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : महंगाई की मार, खाड़ी में युद्ध से रसोई का बजट बिगड़ा

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : कड़ी जांच के बाद मिला प्रवेश, जांचा चश्मा, कैंची से कटवाई टी शर्ट

कड़ी जांच के बाद मिला प्रवेश, जांचा चश्मा, कैंची से कटवाई टी शर्ट
बूंदी

8 साल बाद मां बनने वाली थी ब्रह्मा बाई, लाठी-पत्थरों से गर्भवती पर हमला: पेट में पल रहे पांच माह के दो भ्रूण गिरे

बूंदी

Bundi : आसमां से बरसी आफत, ओलावृष्टि ने गेहूं और चने की फसल पर बरपाया कहर

Bundi : आसमां से बरसी आफत, ओलावृष्टि ने गेहूं और चने की फसल पर बरपाया कहर
बूंदी

Bundi : अपनी मांगों को लेकर यहां कर्मचारी बने मुर्गा, एडीएम को बताई पीड़ा

Bundi : अपनी मांगों को लेकर यहां कर्मचारी बने मुर्गा, एडीएम को बताई पीड़ा
बूंदी

Rajasthan: ‘सर अभी मैं छोटी हूं.. प्लीज रुकवा दीजिए’, 10वीं की छात्रा ने लगाई गुहार

Girl Photo
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.