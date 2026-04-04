Bundi : महंगाई की मार, खाड़ी में युद्ध से रसोई का बजट बिगड़ा

बूंदी. अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब रसोई घर में दिखने लगा है। युद्ध के चलते खाद्य सामग्रियों के दामों में वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा असर तेल के धार में दिखी है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट गड़बड़ाना शुरू हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि युद्ध जारी रहा तो आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी। जबकि व्यापारियों के अनुसार गर्मी की ऋतु में सूखे मेवे के दाम अमूमन कम होते हैं, लेकिन इस बार उनकी रेट कम होने के बजाय बढ़े है। शहर के तेल व्यापारी ने बताया कि तेल के पाउच एवं बोतल भी आती हैं और यह एक, दो एवं पांच लीटर में उपलब्ध है। बढ़ती महंगाई के चलते ग्राहक अब छोटी पैङ्क्षकग कम ही ले रहे हैं। युद्ध के बढ़ते हालातों के बीच अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर किराना, सूखे मेवे एवं खाद्य तेल व्यापार पर पड़ा है।